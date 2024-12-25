Fethiyespor’da Dinçel umutlu

FETHİYESPOR Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, Sincan Belediyesi Ankaraspor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından takımın ilk yarı performansını değerlendirdi. Dinçel, yükselen form grafiğiyle devreyi 26 puanla kapatan Fethiyespor'un hedefine yakın olduğunu vurguladı. Dinçel, "Sezon başındaki söylemlerimiz son haftalardaki performansımızla doğrulandı. Takım 6 günlük bir izne çıktı ve 30 Aralık'ta yeniden toplanacak. 2 Ocak'a kadar Fethiye'de çalışacak olan takım, ardından 10 günlük bir kamp için Antalya'ya gidecek. Bu süreçte 3 hazırlık maçı oynanacak. 12 Ocak'ta Fethiye'ye dönülüp hazırlıklara başlanacak. Transfer yapmayı düşündüğümüz bazı bölgeler var, ama kulübümüz gereksiz borçlanma yapmayacak. Mevcut kadromuz zaten iyi. Arkadaşlık ortamına sahibiz ve onlardan oldukça memnunuz" dedi