Adalı, yönetimini tanıttı

Beşiktaş Kulübünde 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı. Serdal Adalı, Beşiktaş'ta yer alan bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, iki sponsorla da ön protokol imzaladı. Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı, Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç yer alıyor. Adalı iki sponsorla da ön protokol imzalarken, şu açıklamalarda bulundu: "Beşiktaş'ımızın olağanüstü genel kuruluna sadece 4 gün kaldı. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizler, göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı, zekamızı, bütün imkanlarımızı Beşiktaş'ımızın hizmetine sunacağız. Beşiktaş'ımıza yeni sponsorluklar getirmek ve bu sponsorluklarla kazanılacak başarıları arttırarak devam ettirmek niyetindeyiz. Göreve gelmemiz halinde hayata geçmek üzere, iki güzide marka ile yapacağımız bu kapsamlı iş birliklerinin ön protokol anlaşmasını huzurlarınızda imzalıyoruz. Ülkemizde dijital medyanın önemli markalarından olan Gain Medya ile inşaat sektörünün önemli markalarından RAMS Türkiye iş birliklerimizi sizlere gururla duyurmak istiyorum."

BEŞİKTAŞ'TA B PLANI HAZIR

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. 29 Aralık'ta yeni başkan belli olacak. İki başkan adayının da teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ı istediği biliniyor. Sergen Yalçın'dan net bir cevap gelmezken, kulübün gündemine yeni bir isim geldi. Hatayspor, Rıza Çalımbay ile anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Ayrılık sonrası Rıza Çalımbay'ın adı Beşiktaş ile anılmaya başladı. Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından gündeme Rıza Çalımbay ismi de gelebilir. Şuan boşta olan tecrübeli isim için Beşiktaş kapısı açılabilir.