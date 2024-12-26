Altay’da çifte imza

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 8 puanla düşme hattında giren Altay'da yönetim sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki savunma oyuncusuyla kontrat yeniledi. Siyah-beyazlılar, 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Özgür Özkaya'nın mukavelesini 2026 yılına kadar, 22 yaşındaki genç stoper Kuban Altunbudak'ın sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzattı.

10'AR MAÇTA OYNADILAR

İzmir ekibinde 7. sezonunu geçiren Özgür ile takımda 2. sezonunu geçiren Kuban ilk yarıda 10'ar maçta görev yaptı. Ligde 10'uncu haftada iç sahada oynanan Adana 01 FK maçında sakatlanan takım kaptanlarından Özgür 6 maç forma giyemedi. Deneyimli savunmacı son olarak Kırklareli deplasmanında 78. dakikada oyuna girdi. Altay, 17 maç oynanan ilk devrede 9 hafta boyunca düşme hattında yer alarak ligin dip sıralarına abone oldu.