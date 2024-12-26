Altınordu’da rota Antalya

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, devre arası kampını Antalya'da gerçekleştireceğini duyurdu. Ligin ilk devresinde sahaya çıktığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden İzmir ekibi, topladığı 35 puanla ilk yarıyı 3. sırada kapattı. Ligin ikinci yarısı hazırlıklarına 2 Ocak tarihinde top başı İzmir ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "A takımımız devre arası hazırlık kampını 2-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirecek. Takımımıza başarılı bir kamp dönemi diliyoruz" ifadelerine yer verildi. İzmir ekibi, şu ana kadar oynadığı hücum oyunuyla taraftarlarını mutlu ederken gol yollarında da etkili bir performansa imza attı. Rakip fileleri 34 kez havalandırmayı başaran Altınordu, 37 gol kaydeden Sarıyer'den sonra Batman Petrolspor ile birlikte ligin en fazla skor üreten takımı konumunda bulunuyor. Böylece İzmir ekibi, ligin ilk yarısı itibarıyla golcü yönünü konuşturmuş oldu.