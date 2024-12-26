Bodrum’da hedef Samet

Trendyol Süper Lig'de ateş hattında konumlanan Bodrum FK, transfer harekatına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, ligde çıktığı 16 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak oldukça kötü bir istatistik elde etti. 14 puan ile 17. sırada ateş hattına yerleşen ve bu kötü gidişe 'dur' demek için takıma takviye yapmak isteyen kurmaylar, yeni bir ismi gündemine aldı. Teknik direktör Volkan Demirel'in raporları doğrultusunda Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki stoper, Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak isteyen yönetim, gelecek hafta Kanarya'nın kapısını çalacak.

KİRALAMAK İSTİYOR

Bu kararın üzerine Bodrum, Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar süren Samet'i kiralama formülü ile takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kurmaylar ile ilişkilerinin iyi olması sebebiyle Bodrum FK'nın bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Kasımpaşa, Alanya ve Antalyaspor'un da Samet için devrede olduğu kaydedildi. Bu sezon 7 maçta oynayan oyuncu geçtiğimiz yıllarda da süre alamadığı gerekçesiyle Panathinaikos'a gitmişti.

YEŞİL-BEYAZLILARDA ELDİVEN SAVAŞI VAR

Bodrum FK'da eldiven savaşları yaşanıyor. Geçen sezon Bodrum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında başrol oynayan Diogo Sousa, bu sezonun başında da eldivenleri bırakmamıştı. Diogo, Volkan Demirel'in dümene geçmesiyle birlikte yedeğe çekilmişti. Eldivenleri Gökhan Akkan'a kaptıran Diogo, Gökhan'ın yaşadığı sakatlık süresince son haftalarda yine kazağını giymeyi başardı. Sivasspor ve Trabzonspor maçlarında ilk 11'de başlayan Diogo'nun eldivenleri bırakmamak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.