Fener’den Eljif hamlesi

Süper Lig'de araya lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin orta alana takviye yapması beklenirken, yaz transfer döneminden beri peşinden koşulan Medina çıkmaza girdi. Oyuncunun kulübeyle görüşmeler tıkanırken, Kanarya listesindeki diğer isimlere yöneldi. Sarılacivertlilerde yeni hedef ise tanıdık bir isim oldu. Fenerbahçe, eski yıldızı Eljif Elmas için harekete geçti. Altı sezon önce sarılacivertlilerden rekor bir bedelle Napoli'ye transfer olan genç futbolcu zaman zaman verdiği röportajlarda sarı-lacivertli kulübü özlediğini belirtiyordu. Geçtiğimiz sezon Napoli'den Leipzig'e transfer olan Eljif Elmas, alman ekibinde forma giymekte zorlanıyor. Bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen Eljif, bir asist yaptı. Sarı-lacivertlilerin Alman ekibiyle kiralık sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

MOURİNHO KALACAK

Fenerbahçe'de lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası Jose Mourinho ile ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Portekizli hoca ile devam kararı alan Fenerbahçe yönetiminin birçok nedene bağlı olarak bu tercihi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni bir teknik direktör ayrılığının takımı olumsuz etkileyeceğini düşündüğü belirtilirken, "Mourinho'dan iyisini nasıl bulacağız?" dediği öğrenildi. Tüm bu nedenlerle sarı-lacivertliler Portekizli hocayla yola devam edecek.