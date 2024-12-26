Karşıyaka kolları sıvadı

İzmir ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nde 1 buçuk aydır süren yönetim krizi, son başkan İlker Ergüllü'nün yeniden göreve seçilmesiyle son buldu. Yönetimi 6 Kasım'da düştükten sonra 1.5 aydır yönetimsiz kalan, 3 Aralık'taki kongrede aday bulamayan yeşil-kırmızlılar, kayyuma gitme tehlikesini güç birliği yaparak bertaraf etti. Son gün İlker Ergüllü ve eski başkan Mutlu Altuğ'un liste çalışmalarıyla 3 branşta hedefe koşacak bir yönetim oluşturuldu.

YENİ YILDIZLAR YOLDA

Futbol şubede yer alan Ayhan Gültekin, Mustafa Taşova ve Osman Dal önderliğinde üst lige çıkmak için önce transfer yasağı açılacak. Eski futbolcularına olan 2 milyon TL'lik borcu kapatıp takviye yapacak Kaf-Kaf, Mustafa Reşit Akçay teknik direktörlüğünde yola devam edecek. Play-Off hattına üçüncü sırada giren İzmir temsilcisinde mevcut kadronun peşinat taksitleri de ödenecek. Ayrıca alacakları yüzünden kulübe ihtar çeken ve kadro dışı kalan Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral'e ise kapıların kapandığı ve özellikle sağ bek, sol bek ve santrfor mevkine önemli takviyelerin yapılacağı öğrenildi.

BAĞIŞ KAMPANYASI GÜNDEME GELDİ

Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ayhan Gültekin'in kongrede önerisi olan bağış kampanyasının kısa süre içinde hayata geçeceği ifade edildi. Kampanya detaylarının belirlenip kulüp resmi sayfasından açıklanacağı bildirildi

POTADA SPONSOR ÇOK YAKIN

Karşıyaka'da başkanlıktan ayrıldıktan 7 yıl sonra yeniden yönetimde görev alan Mutlu Altuğ'un, basketbol branşını çıkışa geçirecek sürpriz bir sponsorla anlaşma için önemli yol kat ettiği öğrenildi. Tüm Türkiye'de faaliyet gösteren bir hastane zinciri ile 2025-26 sezonunun sonuna kadar 3 milyon Euro bedelle sponsorluk anlaşmasının yapılması için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Maddi kaynak yaratıldığı takdirde basketboldaki mevcut kadro tutulacak ve lig ile Avrupa'da oldukça iyi giden Kaf-Kaf iki kulvarda da zirveyi sonuna kadar kovalaması için tüm imkanlar seferber edilecek.

SULTANLAR LİGİ İÇİN FİLEYE TAKVİYELER GELİYOR

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Sultanlar Ligi yarışında 13 maçta 11 galibiyetle ikinci sırada yer alan İnfo Yatırım Karşıyaka'da voleybol şubesi yeni dönemde hedeften sapmayacak. Yine Onur Güner'in şube başkanlığında yola devam edecek voleybol şubesi, sezon başında sakatlanıp ameliyat olan Simay ve Şevval'in eksikliklerini transferle giderip Sultanlar Ligi hedefine yürüyecek. Şube açıklamasında, "Karşıyaka ruhu ve aidiyet duygusuyla, birlik ve beraberlik içinde büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz ve söz veriyoruz!" ifadeleri yer aldı.