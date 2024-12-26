Manisa’da Ayberk harekatı

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'ya müjdeli bir haber geldi. Geçtiğimiz hafta Ersin Düztaş'a devreliden ve yeni yapılanma sürecine giren siyahbeyazlı ekibe Ayberk Karapo piyangosu vurdu. Manisa ekibinin sezon başında Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'a kiraladığı Ayberk'in kaderi belli oldu. Karadeniz temsilcisi, Manisa FK'dan kiraladığı Ayberk Karapo'nun 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Manisa FK, yapılan sözleşme gereği Ayberk Karapo'nun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak. Öztaş başkanlığındaki yönetim, bu kaynakla takıma takviye yapacak.

U21 MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR

Ayberk Karapo, Manisa FK'da profesyonel oldu ve 50 maçta 3 gol ile 2 asist yaptı. 20 yaşındaki stoper bu sezon Çaykur Rizespor'da 3 karşılaşmada forma giydi. Ayberk, U-21 Milli Takımı'nda ise 9 müsabakada görev yaptı.