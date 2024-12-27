Fatih Terim’den transfer için flaş açıklama! İşte yeni takımı ve ilk maçı...

A Milli Takım ve Galatasaray'ın ardından son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'ta görev yapan Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Fatih Terim ile 6 aylık sözleşme konusunda el sıkıştı. Tecrübeli teknik adam Türkiye'den ayrılırken havalimanında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta.