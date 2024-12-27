Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Altay'da taraftarlar Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet ederken, ismi başkan adaylığı ile anılan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, "Mevcut bir yönetim halen görev başında. Bizler tüm Altaylıyım diyenlerle görüşürken, bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu ve Hükûmet ile çeşitli görüşmeler yapıyoruz" dedi. Gürüz, "Altay bana babamdan miras, üçüncü çoğum gibi. 110 yıllık çınara zarar verecek herkesle mücadele ederim. Ne yazık ki kendi öz kaynaklarımla kendi göbeğimi kesemeyeceğim bir yapıda ön plana atlayıp camianın bana olan güvenine gölge düşürmek istemem. Ne zaman seçimin önü açılır, yatırımcı tüm kaynaklarını devreye sokar ondan sonra da bana düşen bir görev olursa kaçmam" diye konuştu.

'ALTAY'IN BORCU ŞİŞİRİLMİŞ'

Altay'da ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda 15'er yıl yöneticilik yaptığını belirten Yüksel Gürüz, kulübün iç işlerinin doğru yürütülmediğini söyleyerek, "Normal şartlarda 250- 350 bin TL olması gereken deplasman masrafları nasıl oluyor da 650-700 bin TL tutuyor? Bu organizasyonu kimler, hangi şirket yapıyor? Altay'ın İçerideki borcu şişirilmiş bir borç. Kimsenin gerçek alacağının mizana yansıdığı şekilde olmadığını düşünüyorum. Kulübümüzün halen 6 puan silme cezası daha kapıda. Son üç haftada 6 puan değerinde 3 maçı kaybettik. Ne yazık ki bu sonuçlarla Altay'ın bu yıl ligde kalması zor. Altay'ın içi kemirilmiş ve koca çınar çürütülmüş. İçeriligde kemirildeki kurtları temizlemek lazım. Şirketleşme gerçekleşirse Altay'ı Altaylılara emanet edeceğiz ve taraftarlar da şirketten pay sahibi olabilecek" şeklinde konuştu.