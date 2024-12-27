Göz-Göz fark yarattı

Göztepe, bu sezon sadece futbolda değil diğer branşlarda da başarıdan başarıya koşuyor. Taraftarın "Sadece Göztepe, ama sadece futbol değil" sloganından yola çıkan Onursal Başkan Mehmet Sepil'in önderliğinde olimpik branşlara ağırlık veren sarı-kırmızılılar birçok branşta zirve mücadelesi veriyor. Bunların başında da Sepil'in geldiği günden beri büyük önem verdiği voleybol geliyor. Papara ile büyük bir sponsorluk anlaşması yapan yönetim, hedefi Sultanlar Ligi olarak belirlemişti. Bu hedef doğrultusunda teknik ve oyuncu kadrosunu yenileyen sarı-kırmızılı İzmir ekibi, lige adeta damga vurdu. KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden İzmir'in Sultanları 13 maçının hepsini kazanırken gücünü herkese göstermiş oldu. Göztepe, ayrıca bu maçların 11'inde rakiplerine set dahi vermeyerek ulaşılması zor bir başarı da elde etti. Ancak sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, sadece parkedeki mücadelesiyle değil saha dışındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

TÜM ÜLKEYE ÖRNEK OLDU

Göztepe'nin geçen sezon başlattığı 'Şehrimin Takımı' projesi tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Kentteki okullara giden sporcular buradaki öğrencilerle konuşup deneyimlerini aktarırken, çeşitli hediyeler de veriyorlar. Ayrıca bu okullar voleybol başta olmak üzere maçlara götürülüp küçük yaşta spor sevgisi aşılanıyor. Bunun yanı sıra voleybol takımı sezonun açılış maçında meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla "Güç Sende" sloganıyla etkinlik düzenledi. Göztepe'de libero oyuncuları Berin Fırat ile Melis Demir, sahaya pembe formayla çıktı. Ayrıca sarı-kırmızılılar, başta Şehrimin Takımı projesine destek veren kadın öğretmenler olmak üzere, ülkemizde medya ve spor alanında çalışan kadınlarımıza da pembe formadan hediye ederek jest yaptı.

DOĞA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Havran Belediyespor ile oynanan maç öncesinde rakip kulüp yöneticileriyle anlaşan Göz-Göz, Havran Spor Salonu'nun yanındaki ormanlık alana 100 fidan bağışladı. İki kulüp parkeye "Göztepe ve Havran el ele! Birlikte yeşil geleceğe" pankartıyla çıktı. Son olarak sahasında Bodrumspor'u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu maçta da yaptıkları adımlarla takdir topladı. İzmir'in Sultanları sahaya "İzmir'in Sultanları, karbon ayak izini sıfırlıyor" pankartıyla çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol sahalarında ilk kez bir maçın karbon ayak izini hesapladık ve bu maçta oluşan 3,23 ton karbon salınımını sıfırladık" denildi. Ayrıca İzmir ekibi, Göztepe Voleybol Hatıra Ormanı'nı oluşturacağını duyurdu. İzmir temsilcisi, bu sezon atacağı her sayı için bir fidan dikecek. Yapılan açıklamada, "Hedefimiz doğaya nefes olmak ve minimum 3.500 fidan dikerek orman alanlarımızı büyütmek" denildi. Sarı-kırmızılılar, gittikleri deplasmanlarda da şehirlere 100 fidan bağışlayacaklarını dile getirdi. Göz- Göz, e-bilet sistemine geçerek kağıt bilete son verirken, şehrimin takımı projesi dahilinde maça getirilen öğrencileri toplu taşıma ile maça getirerek karbon emisyonunu da azaltıyor. Sarı-kırmızılılar sloganlarını ise şu şekilde haykırıyor: "DOĞA İÇİN KAZANMAYA DEVAM EDİYORUZ!"