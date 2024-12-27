İzmirli avukatlar futbolda dünya 2.’si

Mundiavocat tarafından Dubai'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Avukatlar Dünya Kupası'nda İzmir Barosu'nu temsil eden İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı, namağlup bir şekilde finale kadar yükselip ikinciliği elde etti. İzmirli avukatların Yunanistan'ın Drakon FC takımı ile karşılaştığı final maçı 0-0 sonuçlandı. Penaltılar sonucunda Yunan ekibi kupaya uzanırken, İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı dünya ikinciliği derecesini elde etti. İzmir Barosu Körfez Futbol Takımı bireysel başarılarla da turnuvaya damgasını vurdu. Turnuvanın en değerli oyuncusu Avukat Melik Demirel ve gol kralı da Avukat Efekan Narlı oldu. Daha önce 2012'de Hırvatistan'da düzenlenen Mundiavocat Dünya Kupasında üçüncülük başarısını elde eden İzmirli avukatlar, 2024'te bu derecesini geliştirerek Dubai'den dünya ikinciliği ünvanıyla İzmir'e döndü.