Kaf-Kaf hareketli

İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka'da sancılı bir sürecin ardından yeniden başkanlığa dönen İlker Ergüllü'yü zorlu bir süreç bekliyor. Kaf-Kaf'ta sponsor arayışları sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekibin Çiğli merkezli özel bir hastane ile görüştüğü öğrenilirken, hastane yetkililerinin bugün İzmir'e geleceği öğrenildi. Henüz resmi olarak anlaşmanın olmadığı kaydedilirken, bu özel hastanenin yarım sezon için Karşıyaka'ya 25 milyon lira vereceği öne sürülürken, gelecek sezon için ise 2 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşmasına imza atılacağı kaydedildi. Ayrıca Karşıyaka'ya katkılar sunmaya hazırlanan bu özel hastanenin basketbol şubesine de isim sponsorluğu için hazırlık içinde olduğu belirtildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Kaf-Kaf'ın gelecek sezon isminin başına sponsor firmanın adı gelecek.

BASKETBOL ŞUBESİ REST ÇEKTİ

Karşıyaka'da yeni yönetim, basketbol ve futbol takımlarına acil kaynak yaratmak için zamanla yarışıyor. Sponsorsuz kalan kulübün en yüksek bütçeli şubesi basketbolda takıma maaş ödemesi, FIBA'ya da transfer yasağı ödemesi gereken Karşıyaka, yönetimin güçlükle bulunabildiği olağanüstü kongrenin hemen ardından maaşların son günü olan 25 Aralık'ta ödemeyi yapamadı. Bu sezon maaşlar geciktiği için daha önce 2 kez antrenman boykotu yapan, 9 Kasım'daki Büyükçekmece deplasmanına çıkmama resti çeken, serbest kalmak için kulübe FIBA kanalıyla ihtar çeken oyuncular, yine aynı yolu seçti Yeşil-kırmızılılarda basketbol takımı yine İstanbul'da pazar günü oynanacak A.Efes deplasmanına çıkmama resti çekti. Bazı yabancı oyuncular da maaşları ödenmediği için yine tek taraflı serbest kalma talebiyle FIBA kanalıyla ihtar çektiği öğrenildi.