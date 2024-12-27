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Manisa FK’da Şapçı idmana çıktı

Manisa FK’da ikinci yarı için çalışmalar başlarken, yeni teknik direktör Hakan Şapçı’da idmana katıldı.

HABER MERKEZİ

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Manisa FK’da Şapçı idmana çıktı

Trendyol Birinci Lig'de üst üste 2 maçını kazanıp devre arasına Play-Off umuduyla giren Manisa Futbol Kulübü ile sözleşme imzalayan teknik direktör Hakan Şapçı iş başı yaptı. Sezonun ikinci yarısında ilk karşılaşmasında deplasmanda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar hazırlıklarına başlarken, Hakan Şapçı takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Hakan Şapçı oyuncularıyla toplantı yaparak güne başladı. Ardından siyah-beyazlılar, Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenmanı ısınma hareketleri, pas çalışması ve tempolu koşuyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı Manisa temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında Bandırmaspor'u mağlup ederek hem üçte üç yapmak hem de Play-Off hattına yeniden yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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