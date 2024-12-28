Altay’da Heyal vazgeçti

Altay'da yatırımcı Vahdettin Heyal, talebinden vazgeçti. Geçtiğimiz haftalarda yönetim ile masaya oturarak büyük ölçüde anlaşan ve Altay'ın futbol şubesine talip olan iş adamı Heyal sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile bu talebini rafa kaldırdığını açıkladı. Heyal Altay camiasına seslenerek "Altay'ımız için bir Kurtuluş Reçetesi hazırlamıştık. Camianın da saygı duyduğu Prof. Dr. Yüksel Gürüz liderliğinde destek yönetimi oluşturmak istedik ve projemizi sunduk. Fakat kimsenin çözüm önerisi getirmediği camiamızda bizlerin önerdiği bu projeye de sessiz kalındı" dedi. Heyal haftalardır verdiği çabalara tepkisiz kalındığını belirterek "Resmi girişim yaptığımız son üç ayda ağır küfürler yedik ama vazgeçmedik. Bu süreç hem aile hem de iş hayatında beni yordu. Israr etmenin anlamı olmadığını düşünerek satın alma sürecini sonlandırıp çekiliyorum" ifadelerini kullandı.