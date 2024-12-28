Altınordu’da yemin töreni

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu, 17 yaş altı takımında forma giyen 22 futbolcu için profesyonelliğe geçiş imza ve yemin töreni gerçekleştirildi. Oyuncular, futbol topunu imzaladıktan sonra diplomalarını aldı, Türk ve Altınordu bayraklarıyla futbol topu üzerine elini koyarak yemin etti. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, gençleri profesyonelliğe başlattıkları için mutlu olduklarını aktardı.

'SOSYAL SORUMLULUK'

Çok mutlu olduklarını ifade eden Özkan, "Sporcularımız profesyonelliğe imza atıyor. Onların gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Bu gençlerin tamamı Avrupa'da oynasın hedefiyle çalışıyoruz ama bunun mümkün olmadığının farkındayız. Bu noktada iddialı olabilirim, bu 22 genç bu işten ekmek yiyecektir" dedi. Altınordu'nun diğer kulüplerden farklı olduğunu vurgulayan Özkan, "Biz bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak için mücadele ediyoruz. İçlerinden çıkan doğal yeteneklerin profesyonel sporcu olmaları için çalışıyoruz. Altınordu'nun böyle bir sosyal sorumluluğu var" diye konuştu. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Özkan, "Önünüzde 20 yılınız var. Bu 20 yılı çok iyi değerlendirirseniz 36 yaşında emekli olabilirsiniz. Hiçbir iş yapmadan hayatınızın geri kalan kısmını güvenceye alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

EFELER 09'DAN UĞUR GÜNDEMDE

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Altınordu ara transferde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisinin 3. Lig ekibi Efeler 09'da forma giyen orta saha Uğur Çetinkaya ile temasta olduğu öğrenildi. İncirliova'da futbola başlayıp amatör statüde Aydın Yıldızspor'da oynadıktan sonra 2022'de Efeler 09'da profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu 3. Lig'de 64 maçta 9 kez rakip fileleri sarstı. Uğur'un önümüzdeki günlerde kırmızı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.