Bodrum’da rota Emir

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK, transferde vites arttırdı. Yeşilbeyazlıların şu an Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoper Emir Ortakaya'ya kanca attı. Teknik direktör Volkan Demirel'in talimatları doğrultusunda transfer politikasını şekillendiren Muğla ekibi, genç oyuncu için düğmeye bastı. Bonservisi 2027 yılına kadar Fenerbahçe'de olan Emir'in Belçika'da mutlu olmadığı gelen bilgiler arasında. Westerlo'nun da Emir için satın alma opsiyonunu devreye sokmayacağı ifade edildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Bu sezon sadece 5 kez forma bulan Emir'in daha çok oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi. Kariyerine Gençlerbirliği'nde başlayan genç oyuncu, F.Bahçe, Göztepe ve Kocaelispor'da da forma giydi. Muğla temsilcisi, transferleri noktalayarak ikinci devre için hazırlıklara başlamak istiyor. Türkiye U15, U16, U18, U19 ve U21 milli takımlarında forma giyen Emir, bir çok takımın transfer listesinde bulunuyor.

GÖZTEPE'DE FORMA GİYMİŞTİ

2022-23 sezonunda Göztepe ile 33 maça çıkan Emir Ortakaya, tüm maçlara ilk 11'de başlamıştı. Genç oyuncu, o sezon 1 gol kaydetmişti.

SÜLEYMAN DÖNÜYOR

Yeşil-beyazlı ekibin 31 yaşındaki savunmacısı Süleyman Özdamar sakatlığını atlattı. Geçen sezon ciddi bir sakatlık geçiren Süleyman, takımın bel kemiği konumundaydı. Bir süredir tedavi sürecinde olan oyuncunun geçirdiği ameliyatın ardından iyileştiği ve bireysel çalışmalara başladığı öğrenildi.