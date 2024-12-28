Bucaspor taraftarı isyanda

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefinden uzaklaşan Bucaspor 1928'de taraftar isyan bayrağını açtı. Ligde son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak büyük bir çöküş yaşayan İzmir ekibinde sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime istifa çağrısı yaptı. Kulübün sahipsiz kaldığını savunan 12. adam, başkan Cihan Aktaş'ın kulüp ile ilgilenmediği gerekçesiyle kazan kaldırdı. Oyuncuların alacaklarını alamadığı gerekçesiyle devre arası transfer döneminin başlamasıyla ayrılacağı öğrenilirken, Aktaş'ın ayrılmak isteyen oyuncular için herhangi bir hamle yapmayacağı gelen bilgiler arasında. Cihan Aktaş'ın babası Nezir Aktaş'ın başkanlık için devreye girebileceği öğrenilirken, Cihan Aktaş'ın özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle kulüp ile ilgilenemediği iddia edildi.