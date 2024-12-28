‘Hedeften uzak kaldık’

Nesine 2'inci Lig Kırmızı Grup'taki Ege ekiplerinden Menemen FK, ilk 17 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik ve 4 mağlubiyete imza attı. Bu süreçte 31 puan toplayan İzmir ekibi, ligin ilk devresini 4. sırada noktaladı. İzmir ekibinde teknik direktör Burhanettin Basatemür de sarı-lacivertlilerin ilk yarı performansını değerlendirdi.

'SORUNLARIN FARKINDAYIZ'

Mücadele etmenin tek başına yeterli olmadığı vurgulayan Basatemür, "Puan kaybettiğimiz karşılaşmalarda dahi takımımızın çabası ve gayreti tatmin ediciydi ancak bazen bu tek başına yeterli olamayabiliyor. Elbet bu durumun farklı sebepleri var. Sorunların farkındayız ve çözüm için yoğun çaba harcıyoruz. Transfer döneminde başkanımız ve yönetimimiz ile beraber eksik noktalarımızı imkanlar ve şartlar ölçüsünde düzelteceğiz" dedi. İlk yarı boyunca dikkat çekici bir performans gösteren tüm oyuncularına teşekkür eden Basatemür, "Daha fazla süre alma konusunda istekli oyuncularımız var bu da çok doğal bir süreç. Aramızdan ayrılan ve yeni katılan arkadaşlarımız olacak. Bu süreci de doğru yönetmek adına çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIMIZ İÇİN'

Taraftarı da unutmamak gerektiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ülkemizde çok az görülen bir duruş sergilediler. Her zaman yanımızda oldular. Bu açıdan gerçekten örnek teşkil ettiler. İnşallah ikinci yarıda onları daha da mutlu edecek bir oyun sergileyip iyi skorlar alacağız" diye konuştu.