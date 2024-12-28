KSK’de yoğun mesai

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta çalkantılı günler geçiren Karşıyaka, eski oyuncusuna sarıldı. Transfer yasağını kaldırmak için çaba sarf eden Kaf-Kaf, şu an Muğlaspor forması giyen eski oyuncusu Fatih Taşdelen'i transfer etmek için düğmeye bastı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir ekibinin 2021-22, 2022-23, 2023-24 sezonlarında Karşıyaka forması giyen ve attığı goller ile taraftarın sevgilisi haline gelen oyuncu için Muğla ekibinin kapısını çaldı. Fatih'in geri dönmek için yönetime haber yolladığı ve Muğla ekibinden ayrılık için izin istediği gelen bilgiler arasında. Muğlaspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu, Karşıyaka formasıyla 74 maça çıkarken, 33 gol atma başarısı gösterdi.

İSMAİL DE İHTAR ÇEKTİ

Öte yandan yeşil-kırmızılı kadrodan alacakları için kulübe federasyon kanalıyla ihtar çeken oyuncu sayısı 4'e çıktı. Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral'den sonra İsmail Güner de alacakları için federasyonun yolunu tuttu. Tecrübeli stoper, bu sezon ligde 15 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi.