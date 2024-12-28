Son 10 yılın en kötü Trabzon’u

SÜPER Lig'de 2024-25 sezonunda 17'nci hafta geride kalırken, 19 puanla 13'üncü sırada yer alan Trabzonspor, son 10 yılın en düşük performanslı dönemini yaşıyor. Süper Lig'de 17'nci haftalar itibariyle son 10 yılda en düşük puanda kaldığı sezonu yaşayan bordo-mavililer, ilk yarının bitimine 2 hafta kala 19 puanla 13'üncü sırada yer aldı. Şenol Güneş'in ekibi bu sezon ayrıca son 10 yılda 17'nci haftalar itibariyle 20 puanın altında kaldığı sezonu geçiriyor. Trabzonspor'un bu sezon geride kalan haftalar itibariyle henüz deplasman galibiyeti de bulunmuyor.