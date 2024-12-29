Altınordu’dan gurbetçi atağı

2. Lig Beyaz Grup'ta gurbetçi oyuncu ağırlıklı kadrosuyla şampiyonluk yarışına giren Altınordu, gurbetçilere yöneldi. Teknik Direktör Olcay Şahan'ın transfer listesi doğrultusunda harekete geçen kırmızı-lacivertli yönetim Almanya'da oynamış Türk oyunculara kanca attı. İzmir temsilcisi, aradığı yıldız adayını Almanya 4. Ligi'nde buldu. Kurmaylar, Türkspor Dortmund takımından 21 yaşındaki forvet Koray Dağ'ın peşine düştü. 2025'te sözleşmesi bitecek genç oyuncuyu makul bir bonservis ücretiyle transfer etmek isteyen İzmir ekibi pazarlık masasına oturacak.

DORTMUND'DA YETİŞTİ

Futbola B.Dortmund altyapısında başlayan Koray daha sonra Bochum, Pederborn, Verl ve Türkspor Dortmund kulüplerine forma giydi. Koray Dağ, bu sezon 8 karşılaşmada sadece bir kez ağları sarstı.