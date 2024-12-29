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Buca’da gündem transfer

Sarı-lacivertliler, eski oyuncusu Dady’ye olan 816 bin Euro’luk borcu yapılandırıp takviyenin önündeki engeli kaldırmak istiyor.

LEVENT ARIÖZ

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Buca’da gündem transfer

2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 puanı silinen, Play-Off hattı dışına çıkan Bucaspor 1928, transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı 2010-2011 sezonunda forma giyen yabancı oyuncularından Dady'e olan 816 bin Euro'luk borcu yapılandırıp transfer yasağını kaldırmak istiyor. Sezon başında transfer tahtası kapanan, geçen sezondan kalan deneyimli isimler ve genç oyuncularla yarışan Fırtına, devre arasında takviye yaparak yeniden Birinci Lig'e yükselecek yarışmacı bir takım kurmayı planlıyor.

İLK HAMLE FORVETE GELECEK

Yönetimin özellikle sezon başında takımdan ayrılan Arda Usluoğlu'nun yerine forvet takviyesine ağırlık vereceği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon Play-Off'a kalan ancak ilk turdan elenen Bucaspor 1928'in hücum hattının yanı sıra savunma, orta alan ve her iki kanada da takviye planlıyor.

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