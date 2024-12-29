Egeliler kritik virajda

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri bugün birbirinden kritik maçlarda ter dökecek. Bu sezon sportif olarak çok iyi performans sergilemesine rağmen ana sponsorunu kaybettikten sonra yaşadığı mali sıkıntıları aşamayan Karşıyaka, zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Anadolu Efes'e belirsizlik içinde konuk olacak. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki yılın son sınavı saat 15.30'da start alacak. Daha önce takımın dağılma tehlikesini son anda ödeme yaparak savuşturan yeşil-kırmızılıların Anadolu Efes önüne nasıl bir kadroyla çıkacağı belirsiz.

MERKEZEFENDİ GURBETTE

Oynadığı 11 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki 2024 yılının son maçı saat 20.30'da başlayacak. Merkezefendi'de Ayberk'in sakatlanarak sezonu kapatması sonrasında transfer edilen Metin Türen de forma giyebilecek. Aliağa Petkimspor 2024 yılının kapanış mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Petkim, bu sezon ligde ilk 11 haftada 4 galibiyet alırken, Galatasaray ise 8 galibiyetle üst sıralarda yer alıyor.