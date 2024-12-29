Fener’den Ada seferi

Süper Lig'de zirve hedefinden 8 puan uzaklaşan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertli kulüp, kanat akviyesi için de gözünü İngiltere'ye çevirdi. Kurmaylar, İngiliz ekibi Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi. 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maçta 535 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.

İNGİLTERE DIŞINA HİÇ ÇIKMADI

Kariyeri boyunca ülkesi İngiltere dışına hiç çıkmayan Philogene, genç olması itibariyle teknik direktör Jose Mourinho'nun da dikkatini çekti. Kulübüyle 2029'a kadar kontratı olan futbolcunun transferi titizlikle yürütülüyor.