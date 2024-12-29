Kaf-Kaf’ta kriz kapıda

İzmir'in köklü ekibi Karşıyaka'da yeni kriz kapıya dayandı. İstifalarla yönetimi düştüğü için 1.5 ay yönetimsiz kalan, henüz geçen salı günü 24 Aralık'ta yapılan son olağanüstü genel kurulda kulübün kayyuma kalmaması için son anda yönetim toplayan Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, 3 günde istifanın eşiğine geldi. Basketbolun ana sponsor krizi çözülemediği için 25 Aralık'ta maaşları ödenemeyen yabancı oyuncularını yeni hafta başında kaybedip takımın dağılması tehlikesini yaşayan, futbol takımı için de acil kaynağa ihtiyacı olan İzmir'in köklü temsilcisinde yeni yönetim oldukça erken çatırdadı.

GENEL KURULA GİDİLECEK

Kulübün kayyuma kalmaması için 24 Aralık'ta başkanlığı kabul eden İlker Ergüllü, mali sıkıntılar aşılamayınca yine bırakma noktasına geldi. Karşıyaka hafta başında sponsor bulamazsa Başkan Ergüllü çekilmeyi değerlendirecek. Ergüllü başkanlığındaki son yönetim üst üste istifaların ardından 6 Kasım'da düşmüştü. Son kongrede imza yetkisi almayan Ergüllü'nün başkan olduğu için kulübün vergi borçlarının sorumluluğundan da kurtulamayacağı öğrenildi. Ergüllü istifa ederse Karşıyaka yeniden kongre sürecine girecek.

BAĞIŞ KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI YAPILDI

Karşıyaka maddi destek sağlamak için yardım kampanyası başlattı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, sadece seçilmiş yönetim kurullarının değil, tüm Karşıyaka halkının ve bu camiaya gönül verenlerin omuzlarında taşıdığı bir değer olmalıdır. Buradan, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Karşıyaka Kaymakamımıza, Sayın Karşıyaka Belediye Başkanımıza, yerel yönetimlerimize ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve iş insanlarımıza sesleniyoruz: Gelin, hep birlikte Karşıyaka'mıza sahip çıkalım."