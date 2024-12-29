Menemen hareketli

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 11 puan gerisinde noktalayan Menemen Futbol Kulübü, ikinci yarı öncesi hareketli. Sarı-lacivertliler, iç ve dış transfer çalışmalarına hemen başlarken, teknik direktör Burhanettin Basatemur'un listesi doğrultusunda hamlelerini yapacak. İzmir temsilcisi ikinci yarıda güçlenen kadrosuyla yeniden zirve adaylarına girmek için mücadele verecek. Yönetimin, ara dönemi nokta takviyelerle geçeceği; savunma, orta saha ve ileri uca kritik takviyeler yapacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, iznin ardından bugün topbaşı yaparken Antalya kampına kadar kendi tesislerinde çalışacak.