Bucaspor 1928’de Yasin Öztekin gözde

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıda gol krallığı yarışında zirvede yer alan Bucaspor 1928'in forveti Yasin Öztekin, transferde gözde. 37 yaşındaki futbolcuya Buca ile aynı grupta macadele eden Vanspor FK ve Elazığspor'un menajerler vasıtasıyla transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yasin'in ise teklifleri reddedip sezon sonuna kadar İzmir'de kalacağını taraflara ilettiği öğrenildi. İzmir ekibi, ligin ilk yarısında rakip fileleri 21 kez sarsarken bu gollerin 11'i Yasin Öztekin'den geldi. Karacabey müsabakasında 2 kez fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, Erbaa, Ankara Demir, Diyarbekir, Giresun, Yeni Mersin, Bld Derince, Nazilli Bld, Van ve Menemen FK maçlarında 1'er gol kaydetti.