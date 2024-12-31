Kuşadası’nda Sevindik dönemi

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı istediği gibi bitiremeyen Kuşadasıspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah-beyazlı Aydın temsilcisi, son olarak 2. Lig takımlarından Sarıyerspor A takımında Profesyonel takım antrenörü olarak görev yapan Bayram Sevindik ile anlaştı. UEFA A Diploma sahibi Bayram Sevindik, daha önce Teknik Direktör Önder Karaveli ile program yapmıştı. Futbolun tüm kulvarlarında görev alan 1972 doğumlu Bayram Sevindik, antrenörlük hayatına 1999'da Kartal Soğanlıkspor'da başladı. Daha sonra Taçspor'da şampiyonluklarla dolu 12 sezon görev yapan Sevindik ardından Zeytinburnuspor, Sitespor, Ataşehir Çamoluk, Kartal Soğanlık, Tuzlaspor, Cevizli Anadolu, Alanyaspor ve Sarıyer takımlarında görev yaptı.