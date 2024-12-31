Manisa Basket Beşiktaş’ı devirdi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Basket, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 94-88 mağlup etti. İlk çeyreği 21-24 geride kapatan Manisa ekibi ikinci periyotta toparlanarak soyunma odasına 49-42 önde gitti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Ege temsilcisi yılın son maçında sahadan üstün taraf olarak ayrılmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Manisa 12. maçında 3. galibiyetini alırken Beşiktaş ise 12. maçında 4. kez yenildi. Manisa temsilcisinde Saben Lee 34 sayı, 4 ribaund ve 4 de asistle yıldızlaşırken, galibiyetin baş mimarı oldu. Manisa Basket'te Fabian White 17 sayı ve 4 ribaund, Jo Lual-Acuil 14 sayı, 5 ribaund ve 4 asist, Jamorko Pickett ise 7 sayı ve 5 ribaund ile mücadele etti.