Merkezefendi kötü bitirdi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024 yılının son maçı olan 12. haftada lider Fenerbahçe'ye 19 sayı farkla 91-72 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, düşme potasından çıkamadı. Geçen sezon 2024 yılına 14 maçta 4 galibiyet 10 mağlubiyet ve 18 puanla giren Denizli ekibi, 2025'e ise 12 maçta 2 galibiyet 10 mağlubiyet ve 14 puanla girdi. Basketbol Süper Ligi'nde 4. sezonunu yaşayan Merkezefendi Belediyesi Basket, 2024 yılında 28 maçta sadece 10 galibiyet alabilirken, 18 maçtan mağlup ayrıldı. Geçen sezon 30 maçta 12 galibiyet, 18 mağlubiyete karşılık 42 puanla sezonu 12. sırada tamamlayan Merkezefendi, son anda ligde tutunmuştu.