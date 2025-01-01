Altay genç Ege’yi kazanacak

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 8 puanla küme düşme hattında giren Altay'da genç orta saha Ege Parmaksız'ın ikinci yarıda takımın önemli parçalarından biri olması bekleniyor. İlk devrenin son haftasındaki Kırklareli deplasmanında ilk 11'de yer alarak bu sezon ligde ilk kez forma şansı bulan Ege, devre arasında oyundan alındı. Altay Başkanı Süleyman Özkaral, 21 yaşındaki futbolcunun zamanla daha iyi olacağını belirterek "Ege'nin sezonun ikinci yarısında takıma katkı sağlayacağına inanıyorum. Tecrübe kazandıkça faydalı işler yapacaktır" dedi.

FİZYOTERAPİST VE MASÖR ARANIYOR

Altay'da sezon başında mali sorunlar nedeniyle fizyoterapistin ayrılmasının ardından arayış başladı. Doktorun da gerekmedikçe takımla birlikte olmadığı kulüpte yönetim sağlık ekibinde çalışacak eleman arayışında.