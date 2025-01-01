Manisa transfere başladı

Yönetimsel ve teknik direktörlük anlamında değişikliğe giden Manisa FK, 13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi takviye listesini belirliyor. Yeni teknik direktörü Hakan Şapçı yönetimindeki siyah-beyazlılar gözünü Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan ayrılma arefesinde olan İlker Karakaş'a çevirdi. Şapçı 1999 doğumlu forveti isterken, İlker de teklifleri değerlendirmeye başladı. 25 yaşındaki forvete 3. Lig ekipleri Etimesgut ve Ordu 1967'nin de talip olduğu öğrenildi. Gençlerbirliği altyapısında yetişen genç forvet bu sezon 4 Süper Lig maçında görev alıp gol atamadı. Öte yandan bir süredir Galatasaray'ın ilgilendiği Manisa FK futbolcusu Kerem Arık sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya vardı. 17 yaşındaki futbolcu ve kulübü ile anlaşan G.Saray'ın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor. Manisa FK altyapısında yetişen ve A Takım forması altında bu sezon 3 maçta 39 dakika süre alan Kerem Arık, gol ya da asist katkısı yapamadı. Kerem, Türkiye U17 Milli Takımı'nda 4, U18 Milli Takımı'nda ise 7 maça çıktı.

ÖZEL MAÇTA MORAL DEPOLADI

Manisa FK, Göztepe ile oynadığı özel maçı 2-1 kazanarak moral depoladı. Pazar günü deplasmanda Süper Lig potasında yer alan Bandırma ile karşılaşacaklarını belirten teknik direktör Şapçı, "Zor bir deplasman. Takımımızda moraller yüksek. Göztepe maçında gördüğümüz eksikleri Bandırma deplasmanına kadar gidereceğiz" dedi.