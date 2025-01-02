Bodrum’un en önemli kozu Puşcaş olacak

SÜPER Lig'de devreyi 14 puanla düşme potasında tamamlayan Bodrum FK, pazar günü evinde oynayacağı Kayseri maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın en en önemli kozu yine George Puşçaş olacak. Sezon başında İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen Rumen forvet yeşil-beyazlıların en skorer ismi oldu. Ligde 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu toplam 7 kez fileleri sarstı. Süper Lig'de 4 gol atıp 1 de asist yapan Puşçaş, kupada Kastamonu karşısında 3 gol birden attı. İkinci yarıya da iddialı hazırlanan deneyimli golcü Romanya Milli Takımı'nda 46 maça çıkıp 11 gol atmayı başardı. Öte yandan Bodrum FK, 2025 yılında oynanacak sezonun ilk iç saha maçına özel bilet fiyatlarında indirime gitti. Kayseri maçında maraton ve kale arkaları tribünlerin bilet fiyatları 48 TL olarak belirlendi.