Altay dağılıyor

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına düşme hattında giren Altay'da büyük çoğunluğu altyapı patentli gençlerden oluşan takım kadrosunun dağılma tehlikesi yaşadığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda alacaklarını tahsil etmek için ilk yarı bitmeden kulübe ihtarname gönderen kaleci Ozan Evrim Özenç ödemesi yapılmayınca serbest kalma hakkı kazanırken, aynı yolu seçen oyuncu sayısının 10'un üzerinde olduğu belirtildi.

İzmir temsilcisinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran 27 yaşındaki stoper Sefa Özdemir ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Gezer'in yanı sıra 37 yaşındaki sol bek Özgür Özkaya, 21 yaşındaki sol kanat Mehmet Gündüz ve 23 yaşındaki sağ kanat Onur Efe'nin de kulübe ihtarname yolladığı ifade edildi.

KRİTİK GÜN 10 OCAK CUMA

Yönetimin 10 Ocak Cuma gününden itibaren alacaklı oyuncularına gerekli ödemeleri yapmaması halinde takımın devre arasında büyük ölçüde dağılabileceği dile getirildi. Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın kaynak bulmak için siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleriyle temaslarını sıklaştırdığı kaydedilirken, 10 milyon TL'lik bir bütçe yaratarak oyuncuları takımda tutmak için büyük çaba sarfettiği de ifade edildi.