Altınordu’da Korkmaz iddialı

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına lider Sarıyer'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada giren 35 puanlı Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, sezon başında koydukları şampiyonluk hedefinden sapmadıklarını vurguladı. Kamp döneminin verimli geçtiğini ve teknik ekip seçiminde hata yapmadıklarını ifade eden Korkmaz, "Futbolda neler olabileceğini, takımımızın kapasitesini bildiğimiz için sezon başında söyleyebildiğimiz gibi şimdi de şampiyonluk hedefimizin olduğunu tekrar dile getirebilirim" şeklinde konuştu.