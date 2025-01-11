Horoz’da Tatar dönemi

Tarihinin en karanlık günlerini geçiren Denizlispor'da dün çoğunluk aranmaksızın EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa Mehmet Uğur Tatar seçildi.

"BARCELONA VE R.MADRİD'LE YARIŞACAĞIZ"

İstifa eden Ahmet Yalın Yıldırım'ın ardından kayyuma kalma ihtimali olan ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla başkanlığa aday olduğunu belirten Tatar, tek listeyle gidilen seçimde aldığı oylarla yeşil-siyahlıların yeni başkanı oldu. Tatar açıklamasında, camia olarak kenetlenmeleri gerektiğini kaydederken, "Son ana kadar bekledim ama Denizlispor'un yok olmasına göz yummak istemedim. Denizlispor'un bulunduğu konum beni çok üzdü. Önce transfer yasağını kaldırıp takımı ligde tutacağız, 2030'lu yıllarda da Barcelona, Real Madrid gibi takımlarla yarışacağız. Biz bir ateş yaktık, devamı da gelecektir" dedi.