Manisa 4’te 4 istiyor

Trendyol 1. Lig'de hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Manisa FK, yarın da Ümraniye engelini aşıp 4'te 4 yapmak istiyor. Bu sezon ligde 18 maça çıkan ve 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 11. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, sırasıyla Ankaragücü, Şanlıurfaspor ve Bandırmaspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmişti. Son 3 müsabakadan 9 puan toplayan Manisa temsilcisi, taraftarının önünde İstanbul ekibini yenerek peş peşe 4. maçını kazanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.

ARDA ÇOLAK IĞDIR'DA

Manisa FK, 20 yaşındaki santrafor Arda Çolak'ın aynı ligde mücadele eden Iğdır FK'ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Çolak'ın transferi konusunda Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Arda Çolak'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.