Samsunspor tek attı 3 aldı

Süper Lig'de 19'uncu haftanın açılış maçında Samsunspor, deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 1-0 yendi. Karadeniz ekibi bu sonucun ardından puanını 36'ya yükseltirken, ligdeki 8'inci mağlubiyetini alan Kayseri ise 16 puanda kaldı. Henüz 1. dakikada Attamah'ın pasında Baran Ali'nin orta alanda kaptırdığı top Samsunspor kontra atağına dönüştü. Emre Kılınç'ın sol kanattan gönderdiği pasa hareketlenen Mouandilmadji'nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1. Mücadelede kalan dakikalarda her iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.