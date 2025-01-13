Aras Kargo İstanbul’da kayıp

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Aras Kargo, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 yenildi. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi ilk sette rakibine 25-18'lik skorla kaybetti. İkinci sette İstanbul ekibi oyuna ağırlığını iyice koyarken 25-13'lük sonuçla skoru 2-0'a getirdi. Aras Kargo üçüncü sette ise rakibine üstünlük kurmayı başardı. İzmir temsilcisi bu sette rakibini 29-27'lik skorla geçerken setlerde sonucu 2-1'e getirdi. Nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olan dördüncü sette İzmir ekibi beraberlik için büyük bir efor sarf etse de son anlarda yaptığı hatalarla seti 25-19 müsabakayı da 3-1 kaybetti. Bu sonuça Aras Kargo üst üste dördüncü yenilgisini alarak ateş hattından uzaklaşma şansını kullanamadı.