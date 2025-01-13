Merkezefendi’nin gücü yetmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket deplasmanda konuk olduğu Tofaş'a 91-80 kaybetti. Denizli temsilcisi mücadeleye istediği gibi başlayamadı. İlk periyodu yedi sayı farkla 22-15 geride geçen Merkezefendi ekibi, ikinci çeyrekte de skor avantajını eline geçiremedi ve soyunma odasına 38-45 geride gitti. Üçüncü periyotta farkın artmasını engelleyemeyen Denizli temsilcisi 70-55'lik skorla 15 sayı farkla son çeyreğe geride girdi.

DENİZLİ EKİBİ BASİT HATALAR YAPTI

Büyük heyecana sahne olan son çeyrekte farkı 7'ye kadar indiren Merkezefendi Basket yaptığı basit hatalarla skoru lehine çevirme fırsatını kullanamadı. Ege ekibine Tyler Moody'nin 25, Calvin Cook'un 21 ve Bleijenbergh'in de 12 sayısı yetmedi. Denizli temsilcisi sahadan 91-80'lik skorla yenilgiyle ayrılırken, üst üste beşinci yenilgisini aldı. Geride kalan 14 müsabakada sadece 2 kez kazanan Denizli ekibi ateş hattından çıkmak adına hanesine galibiyet yazdıramadı.