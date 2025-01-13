  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Merkezefendi’nin gücü yetmedi

Merkezefendi’nin gücü yetmedi

Denizli temsilcisi deplasmanda konuk olduğu Tofaş’a 91-80’lik skorla kaybetti. Karşılaşmanın ilk yarısını 45-38 geride kapatan yeşil-mavililer, ikinci yarıda da istediği oyunu sahaya yansıtmakta zorlanınca üst üste beşinci yenilgisini almaktan kurtulamadı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi’nin gücü yetmedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Basket deplasmanda konuk olduğu Tofaş'a 91-80 kaybetti. Denizli temsilcisi mücadeleye istediği gibi başlayamadı. İlk periyodu yedi sayı farkla 22-15 geride geçen Merkezefendi ekibi, ikinci çeyrekte de skor avantajını eline geçiremedi ve soyunma odasına 38-45 geride gitti. Üçüncü periyotta farkın artmasını engelleyemeyen Denizli temsilcisi 70-55'lik skorla 15 sayı farkla son çeyreğe geride girdi.

DENİZLİ EKİBİ BASİT HATALAR YAPTI

Büyük heyecana sahne olan son çeyrekte farkı 7'ye kadar indiren Merkezefendi Basket yaptığı basit hatalarla skoru lehine çevirme fırsatını kullanamadı. Ege ekibine Tyler Moody'nin 25, Calvin Cook'un 21 ve Bleijenbergh'in de 12 sayısı yetmedi. Denizli temsilcisi sahadan 91-80'lik skorla yenilgiyle ayrılırken, üst üste beşinci yenilgisini aldı. Geride kalan 14 müsabakada sadece 2 kez kazanan Denizli ekibi ateş hattından çıkmak adına hanesine galibiyet yazdıramadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA