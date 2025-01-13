TFF’den geri adım

TÜRKIYE Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi ile ilgili önceki gün aldığı karara yönelik geri adım attı. Takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal eden TFF dün gerçekleştirilen toplantıyla cumartesi günü "Geçici Madde 25" ibaresiyle açıklanan kararın kaldırılmasına ve sezon başında alınan harcama limitlerinde yüzde 30'luk sapma uygulamasının devamına karar verildiği belirtti.

Federasyon, cumartesi günü, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." ifadelerinin bulunduğu "Geçici Madde 25"i talimatnameye eklemişti.TFF, dün ise bu maddeyi yürürlükten kaldırdığını açıklarken alınan kararla kulüplerin limit dahilinde kalma zorunluluğu ortadan kalktı.