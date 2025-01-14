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Merkezefendi gülemiyor

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi gülemiyor
TÜRKİYE Sigorta Basktebol Süper Ligi'nde Tofaş'a da deplasmanda 91-80 yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki dördüncü sezonunda dipten kurtulamadı. Ligde üst üste 5'inci mağlubiyetini alan, Denizli temsilcisi, toplamda ise 12. yenilgisini aldı. Merkezefendi Antrenörü Zafer Aktaş, mücadelenin ardından, "Zor bir deplasmanda ligin güçlü takımlarından Tofaş'a karşı zaman zaman geri düşsek de en önemli zamanda dördüncü periyotta maça ortak olduk ama hem rotasyonumuz yoruldu hem de kritik anlarda atışları sayıya çeviremedik" şeklinde konuştu.
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