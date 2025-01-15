Fethiyespor’da Dinçel memnun

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor ligin ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da tamamlarken Fethiye'ye döndü. Muğla ekibi dün yaptığı iznin ardından bugün bir araya gelip ligin ilk maçı olan Kastamonuspor deplasmanı için hazırlıklarını Fethiye'de sürdürecek. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, 10 günlük kampın çok faydalı geçtiğini belirterek, "Futbolcularımın 10 günlük kamptaki performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fethiye, kampın son gününde oynadığı maçta İsviçre ekibi F.Zürih'i 2-0 yendi. Ligde 26 puanla 9. sırada bulunan Muğla ekibi oynadığı ilk özel maçta 52 Orduspor ile 4-4 berabere kalmış, ikinci hazırlık maçını 3. Lig 4. Grup takımlarından Mardin ile oynayıp bu maçı ise 3-0 kaybetmişti.