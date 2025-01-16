Hatice’nin hedefi dünya şampiyonluğu

ANkara'da düzenlenen Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda, kadınlarda 62 kiloda altın madalyaya ulaşan üniversite öğrencisi Hatice Pınar Yiğitalp, Çin'de yapılacak dünya şampiyonasında birincilik hedefliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı burs kapsamında üniversitenin psikoloji bölümüne kayıt yaptıran Hatice Pınar (18), 4 yaşındayken cimnastikle başladığı spor yolculuğunda tekvandoda harikalar yaratıyor. Genç sporcu, "Unutulmamalı ki fiziksel güç kadar mental güç de önemli. Bu noktada psikolojinin sporu desteklediğini düşünüyorum. Örneğin, olimpiyatlara katılan tüm sporcular çok emek veriyor, fiziken de birçoğu iyi durumda oluyor. Ancak bu süreçte mental güç de devreye giriyor. Fiziksel gücün yanı sıra mental olarak da kendini iyi hazırlayan kişi, başarıya daha kolay ulaşıyor. Spor psikolojisi alanında ilerlemek, kendimi uzmanlaştırmak istiyorum. Mezun olduktan sonra sadece spor hayatımla değil, psikoloji alanındaki kariyerimle de ön plana çıkmak istiyorum" dedi.