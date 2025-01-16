Kara Kartal’da golcü trafiği

Süper Lig'de zor günler geçiren ve başkan değişikliğine giden Beşiktaş'ta çiçeği burnunda başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu hücum hattını güçlendirmek ve alternatifli hale getirmek için kolları sıvadı. Kartal'ın listesinde üç yıldız isim olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Paul Onuachu, Sandro Kulenovic ve Rey Manaj için görüşmelere başladığı iddia edildi.

KULÜBÜ BIRAKMIYOR

Geçen sezonda gündeme gelen Nijeryalı Onuachu'nun kulübü Southampton ile görüşmelere başlayan siyah-beyazlıların yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülünü de düşündüğü öğrenildi. Daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen tecrübeli golcünün de fazla forma şansı bulamadığı için Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Bir diğer aday olan Kulenovic'te ise kulübü Dinamo Zagreb sorun çıkarıyor. Şuan elinde forvet olarak sadece Kulenovic olan Hırvat temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu müsabakalar öncesinde takımın en önemli gol silahını bırakmak istemiyor. Oyuncudan yeşil ışığı alan siyahbeyazlılar, transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş'ın bu iki isminde olmaması durumunda Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj için temasları sıklaştırdığı öne sürüldü. Kartal'ın önümüzdeki günlerde bu üç oyuncudan birini açıklaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ ADAY GARCİA

Sergen Yalçın'dan olumsuz yanıt alan ve sonrasında yabancı teknik direktör adaylarına yönelen Beşiktaş'ta görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesinde birçok aday yer alsa da henüz bu isimlerden biriyle anlaşma sağlanamadı. Gündeme gelen son ismin Rudi Garcia olduğu ve 60 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye hazır olduğu aktarıldı. Garcia son olarak Napoli'de görev yaptı. Garcia daha önce Napoli, Al-Nassr, Lyon, Marsilya, Roma, Lille, Dijon ve St. Etienne'de çalıştı.

GOL ATAMADI

30 yaşındaki Nijeryalı forvet Paul Onuachu, geçen sezon Trabzonspor'daki gol istatistiklerini, bu sezon Southampton'a taşıyamadı. Bordo-mavililerde 25 maçta 17 kez ağları sarsan deneyimli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 12 maçta fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Tecrübeli oyuncunun adı sezon başında eski takımı Trabzonspor ve Göztepe ile de anılmıştı.