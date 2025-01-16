TÜRFAD’dan anlamlı gece

Türkiye Futbol Adamları Derneği tarafından bu yıl 26. kez düzenlenen "İnsanlar Yaşarken Anılmalı" Ödül Töreni, İzmir'de Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende 11 farklı kategoride toplam 33 kişi ödüle layık görüldü. Spor, sanat, medya ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda fark yaratan isimlere ödülleri takdim edildi. Törende Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ile Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen Özel Ödül'e layık görüldü. Ankersen ile Stoilov adına ödülü Talat Papatya aldı.

"UNUTMAK DOĞRU OLMAZ"

Açılış konuşmasını Türfad Başkanı Bahri Vreskala yaparken, "İnsanlar yaşarken anılmalı düşüncesi, bizim için yalnızca bir slogan değil, ilke ve sorumluluktur. Özellikle spor dünyasında yıllarca mücadele veren, ter döken, başarılarıyla hepimizi gururlandıran isimleri unutmak doğru olmaz" dedi.