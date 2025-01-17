Beşiktaş’ta sürpriz aday

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, birçok isimle ön görüşme yaptıktan sonra İtalyan Giorgio Chiellini'de karar kıldı. Çok başarılı bir futbol kariyerinin ardından kaptanlığını yaptığı Juventus'un profesyonel kadrosunda çalışmaya devam eden Giorgio Chiellini'yi, Kartal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin tavsiye ettiği, bunun üzerine taraflar arasında temas sağlandığı öğrenildi. Öncelikle Alman ekolünü düşünen siyah-beyazlı yönetimin, kulübü tazminat ve transfer yükü altına sokmayacak, mevcut kadroyla başarıya inanan bir profil üzerinde duruyor. Türkiye'ye geldikten sonra kariyerinde patlama yapan Montella ve Farioli gibi isimlerin de iyi bir model oluşturduğunu düşünen yönetim, İtalyan teknik adamın Türk futbolu için daha iyi seçim olacağı inancında.