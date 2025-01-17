Beşiktaş’ta sürpriz aday

Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında sona gelindi. Siyah-beyazlı kulüpte kısa süre içerisinde yeni teknik direktörün takımın başına geçmesi bekleniyor. Şimdiye kadar birçok isimle görüşen Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer olmak üzere. 51 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna geçmesi için anlaşmaların tamamlandığı ve evrak işlerinin beklendiği ileri sürüldü. Son olarak Manchester United'da çalışan Solskjaer, İngiliz ekibinin başında 158 maça çıktı. Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının en kısa sürede Norveçli Solskjaer ile anlaşmayı resmiyete kavuşturması bekleniyor. Kartal B planı olarak da İtalyan Giorgio Chiellini ile bir ön görüşme yaptı. Çok başarılı bir futbol kariyerinin ardından kaptanlığını yaptığı Juventus'un profesyonel kadrosunda çalışmaya devam eden Chiellini'yi, Kartal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile'nin tavsiye ettiği, bunun üzerine taraflar arasında temas sağlandığı öğrenildi.