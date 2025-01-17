Büyük Altay coşkusu

İzmir ve Türk futbolunun köklü kulüplerinden, 16 Ocak 1914'te faaliyetlerine başlayan Altay Spor Kulübü, kuruluşunun 111. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. İlk olarak siyah-beyazlı taraftarlar 15 Ocak'ı, 16 Ocak'a bağlayan gece, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kuruluş meselesi yakıldı. Tesis etrafındaki birçok Altaylı, yaktıkları havai fişeklerle bölgeyi bayram yerine çevirdi. Dün akşam saatlerinde Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin "Kurtuluş Meşalesi" programı başladı. Alsancak Limanı bölgesinde saat 18.14'te toplanan siyah-beyazlılar, 19.14'te Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

KARNAVAL ALANINA DÖNDÜ

Saatler 20.14'ü gösterdiğinde ise binlerce Altay taraftarı Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar Kordon boyunda meşale şovu yaparak Alsancak Sahili'ni adeta siyah-beyaza çevirdi. Geceyi aydınlatan unutulmaz atmosfer sonrasında Gundoğdu Meydanı'nda DJ performansıyla siyah-beyazlı gönüldaşlar müzik ve eğlence dolu dakikalarda kutlamaları sona erdirdi. Başkan Özkaral, kulübün 111. yıldönümünde Kuvayi Milliye hareketinin ve Cumhuriyetin kurucu kadrolarının kulübü olan Altay'ın ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayıp, camiayı birlik ve beraberliğe davet etti.